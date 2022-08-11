طقس الخميس ..جو حار بكل ربوع المملكة

2022-08-11 / 09:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تعرف درجات الحرارة بعض الارتفاع الطفيف خلال النهار، حيث سيكون الطقس حارا نسبيا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك أقصى الجنوب-الشرقي، وشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وكذا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة و كثيفة مع نزول أمطار جد خفيفة و محلية بكل من منطقة طنجة، واللوكوس، والواجهة المتوسطية والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما ستتكون كتل ضبابية فوق بعض السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما ستتساقط بعض القطرات المطرية أو بعض الزخات الرعدية، و التي ستكون مصحوبة بهبات رياح فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق الغربية المجاورة لها، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والمنطقة الشرقية والريف، وستمتد خلال الليلة الموالية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والسهول الشمالية.

وستكون السماء أحيانا غائمة بشرق الأقاليم الجنوبية، مع بروز رعد متفرق، فضلا عن تناثر غبار بالجنوب وبالجنوب-الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و32 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 22 و26 درجة بالواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق السايس، وتادلة وتانسيفت، وستكون ما بين 16 و23 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وبوجدور، فيما سيكون هائجا بباقي السواحل.

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