تازة.. الحبس النافذ لشبكة تتاجر في عقاقير ممنوعة للإجهاض

ع محياوي – هبة بريس

وزعت المحكمة الابتدائية بتازة سنة حبسا نافذة، على شخصين ضمن شبكة تتاجر في عقاقير وأدوية ممنوعة تستعمل لإجهاض فتيات حملن من علاقات غير شرعية.

وأدانت المحكمة مساعدا سابقا لصيدلاني ب6 أشهر حبسا نافذا بعدما تم ضبطه متلبسا أثناء توقيفه لحظة بيع تلك العقاقير لفتاة حامل، كما هو الشأن لشريكه الذي تم توقيفه بمدينة وجدة بسوق الفلاح بعدما تنقل فريق أمني إلى هناك وقاموا بتوقيفه والاستماع إليه في محضر قانوني بالمفوضية الجهوية للأمن بتازة، قبل أن يدلي بإسم مزودته بتلك العقاقير المحظورة و التي تقتنيها من مليلية المحتلة.

كما أدانت ذات المحكمة امرأة بغرامة مالية بلغت في مجموعها 1250 درهما بعد متابعتها في حالة سراح.

*الصورة من الأرشيف

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