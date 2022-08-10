“ملوك مدريد” يتوجون بالسوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت

2022-08-10 / 22:25
4

هبة بريس ـ القسم الرياضي

توج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه بهدفين لصفر أمام خصمه الألماني اينتراخت فرانكفورت.

و تمكن رفاق كورتوا من حسم اللقب لصالح “الميرينغي” في الدقائق التسعين بهدفين من توقيع دافيد آلابا و كريم بنزيما.

اللقاء احتضنته العاصمة الفنلندية هلسينكي و قدم من خلاله الفريقين مباراة مشوقة بالرغم من تزامنها مع بداية الموسم الرياضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكاف يختار المغربية خديجة إيلا باللجنة المنظمة للعصبة الإفريقية للسيدات

الكاف يختار المغربية خديجة إيلا باللجنة المنظمة للعصبة الإفريقية…

2022-08-10 / 18:31
Photo of اسرائيل تحتج على قطر بسبب” الاراضي فلسطينية المحتلة”

اسرائيل تحتج على قطر بسبب” الاراضي فلسطينية المحتلة”

2022-08-10 / 17:48
Photo of الكاف تعلن انطلاق دوري السوبر الإفريقي

الكاف تعلن انطلاق دوري السوبر الإفريقي

2022-08-10 / 17:14
Photo of المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا

المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا

2022-08-10 / 16:16
Photo of أسوشيتدبرس: فيفا يدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر

أسوشيتدبرس: فيفا يدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر

2022-08-10 / 12:22
Photo of نادٍ إنكليزي يصدر قرارا استثنائيا يخص مشجعيه المسلمين

نادٍ إنكليزي يصدر قرارا استثنائيا يخص مشجعيه المسلمين

2022-08-10 / 09:21
Photo of عموتة: “المنتخب المحلي يسعى للحفاظ على لقب الشان للمرة الثالثة تواليا”

عموتة: “المنتخب المحلي يسعى للحفاظ على لقب الشان للمرة…

2022-08-09 / 22:15
Photo of الأندية المغربية تتعرف على خصومها في المنافسات الإفريقية

الأندية المغربية تتعرف على خصومها في المنافسات الإفريقية

2022-08-09 / 21:04
Photo of أشبال الأطلس يواجهون الأرجنتين و إنجلترا في ملاعب إسبانيا

أشبال الأطلس يواجهون الأرجنتين و إنجلترا في ملاعب إسبانيا

2022-08-09 / 19:41
Photo of بعد مسلسل طويل و مثير … نهضة بركان تظفر بصفقة” ياسين لبحيري”

بعد مسلسل طويل و مثير … نهضة بركان تظفر…

2022-08-09 / 14:03

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق