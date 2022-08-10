“ملوك مدريد” يتوجون بالسوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت
هبة بريس ـ القسم الرياضي
توج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه بهدفين لصفر أمام خصمه الألماني اينتراخت فرانكفورت.
و تمكن رفاق كورتوا من حسم اللقب لصالح “الميرينغي” في الدقائق التسعين بهدفين من توقيع دافيد آلابا و كريم بنزيما.
اللقاء احتضنته العاصمة الفنلندية هلسينكي و قدم من خلاله الفريقين مباراة مشوقة بالرغم من تزامنها مع بداية الموسم الرياضي.
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4 تعليقات
فوز مستحق حيث أن المباراة كانت تلعب من طرف واحد تقريبا
بداية موسم وموفقة وهنيئا للمدريديين
هل مدريد هي من فاز أم فريق إفريقي
مودريتش هو من جعل الفوز ممكن