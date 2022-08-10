“ملوك مدريد” يتوجون بالسوبر الأوروبي على حساب فرانكفورت

هبة بريس ـ القسم الرياضي

توج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه بهدفين لصفر أمام خصمه الألماني اينتراخت فرانكفورت.

و تمكن رفاق كورتوا من حسم اللقب لصالح “الميرينغي” في الدقائق التسعين بهدفين من توقيع دافيد آلابا و كريم بنزيما.

اللقاء احتضنته العاصمة الفنلندية هلسينكي و قدم من خلاله الفريقين مباراة مشوقة بالرغم من تزامنها مع بداية الموسم الرياضي.

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