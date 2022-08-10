الأساتذة المتدربون يطالبون ببرمجة دورة استدراكية اسثتنائية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
طالب الأساتذة المتدربون ببرمجة دورة استدراكية اسثتنائية لفائدة الراسبين في الامتحانات المهنية بعدد من المراكز الجهوية للتربية و التكوين.
و للفت الانتباه لملفهم المطلبي، أقدم عدد من الأساتذة المتدربين الراسبين في الامتحانات على الاحتجاج بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين خاصة شعبة الرياضيات.
و شدد أساتذة التعاقد الراسبين على ضرورة تعيينهم بمقرات العمل عند نهاية التكوين عوض اللجوء لطرق تثير الكثير من الشبهات من خلال ترسيبهم.
*الصورة من الأرشيف
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