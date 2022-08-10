الأساتذة المتدربون يطالبون ببرمجة دورة استدراكية اسثتنائية

2022-08-10 / 21:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

طالب الأساتذة المتدربون ببرمجة دورة استدراكية اسثتنائية لفائدة الراسبين في الامتحانات المهنية بعدد من المراكز الجهوية للتربية و التكوين.

و للفت الانتباه لملفهم المطلبي، أقدم عدد من الأساتذة المتدربين الراسبين في الامتحانات على الاحتجاج بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين خاصة شعبة الرياضيات.

و شدد أساتذة التعاقد الراسبين على ضرورة تعيينهم بمقرات العمل عند نهاية التكوين عوض اللجوء لطرق تثير الكثير من الشبهات من خلال ترسيبهم.

*الصورة من الأرشيف

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