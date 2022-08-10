الاستجمام بسيارات الدولة…هدر للمال العام وتكريس لمقولة “المال السايب”
هبة بريس ـ مروان المغربي
مع كل فصل صيف، تغص مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعشرات الصور لسيارات الدولة أو ما يصطلح عليه بالعامية ب “مْ رووج “، بأماكن الاستجمام مثل الشواطئ وبعض الأماكن والفضاءات الترفيهية، ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول دور سيارات المصلحة.
ورفض عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استعمال سيارات الدولة من أجل قضاء المصالح الشخصية خصوصا خارج أوقات العمل القانونية وخلال فترة العطل.
ويعتبر عدد من المتتبعين، أن استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية هدر للمال العام وتعزيز لمقولة “المال السايب”، خصوصا وأن الدولة تتحمل مسؤولية التأمين والصيانة وشراء قطع الغيار وأيضاً تكاليف المحروقات.
وفي هذا الصدد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدولة بتقنين عملية استعمال سيارات المصلحة لأغراض مهنية وليست شخصية، من طرف بعض المسؤولين والموظفين الذين يستفدون منها.
2 تعليقات
‘Arrivé pas à écrire en arabe avec mon téléphone mais je fait la proposition que ces voiturene soientpasassuré le Week-end n
نطالب من الدولة التدخل للحد من هذا التسيب الفظيع في هدر المال العام من طرف بعض المسؤولين وذلك باستغلال سيارات الدولة في مصالحهم الشخصية عوض الخدمة العمومية مما يكلف خزينة الدولة دفع اموال طائلة دون جدوى منها تصرف من جيوب المواطنين البسطاء من غير وجه حق فهم ضحايا هذه الفوضى الساىدة دون حسيب او رقيب