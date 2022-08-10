بالفيديو: شاطئ النحلة بالبيضاء يلفظ عددا من رزم المخدرات وسط استنفار أمني
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاجأ المصطافون بشاطئ النحلة بعين السبع بالدار البيضاء عشية اليوم بخروج أكياس و رزم بلاستيكية مثيرة للشكوك مما جعل بعضهم يربط الاتصال بالمصالح الأمنية.
و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت فرق من عناصر الشرطة القضائية و العلمية للشاطئ السالف الذكر، ليتضح أن تلك الرزم و الأكياس تحتوي على قطع مختلفة الأحجام من المخدرات.
و حجزت العناصر الأمنية الكمية التي لفظها شاطئ النحلة من المخدرات وسط استنفار كبير، فيما تم فتح تحقيق في الموضوع.
تفاصيل أوفى تجدونها في المقطع التالي:
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