بالفيديو: شاطئ النحلة بالبيضاء يلفظ عددا من رزم المخدرات وسط استنفار أمني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاجأ المصطافون بشاطئ النحلة بعين السبع بالدار البيضاء عشية اليوم بخروج أكياس و رزم بلاستيكية مثيرة للشكوك مما جعل بعضهم يربط الاتصال بالمصالح الأمنية.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت فرق من عناصر الشرطة القضائية و العلمية للشاطئ السالف الذكر، ليتضح أن تلك الرزم و الأكياس تحتوي على قطع مختلفة الأحجام من المخدرات.

و حجزت العناصر الأمنية الكمية التي لفظها شاطئ النحلة من المخدرات وسط استنفار كبير، فيما تم فتح تحقيق في الموضوع.

تفاصيل أوفى تجدونها في المقطع التالي:

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