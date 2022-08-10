المغرب يستقبل مخيمات صيفية لفائدة عدد من أطفال القدس

هبة بريس ـ الرباط

تنطلق بعد غد الجمعة الدورة الثالثة عشرة للمخيم الصيفي في المغرب لفائدة أطفال القدس، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وذكرت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بلاغ لها، أن دورة هذه السنة التي تحمل اسم “دورة الانبعاث”، وستستمر على مدى أسبوعين، تعرف مشاركة 50 طفلا وطفلة من القدس تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 سنة، مع خمسة مؤطرين مقدسيين، وذلك تزامنا مع فعاليات البرنامج الوطني للتخييم.

وأضاف البلاغ أنه على غرار الدورات السابقة، وضعت الوكالة برنامجا غنيا للدورة، يشتمل على عدد من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع عدد من القطاعات، وذلك في إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية الخاصة المرتبطة بوباء كوفيد – 19.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة، التي تُعقد حول موضوع “آثار التغيرات المناخية على سلامة البيئة وأهمية المحافظة على الماء”، تُفتتح بتنظيم ورشة تفاعلية لتثقيف وتوعية الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة وحماية التوازن الطبيعي في وسطهم المعيشي، ينشطها خبراء من الجمعية المغربية للسياحة الإيكولوجية وحماية الطبيعة، باستعمال دعامات بيداغوجية رقمية متطورة.

ويشتمل برنامج الدورة، حسب البلاغ، على رحلات تربوية يستفيد منها أطفال القدس، ويزورون خلالها المعالم التاريخية بمُدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وأصيلة وتطوان والمضيق وشفشاون، ويقفون على عدد من المشاريع الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، من بينها ميناء طنجة المتوسطي، ومصانع السيارات ومشاريع البنية التحتية والطرق والسدود وغيرها.

وأشار إلى أن الأطفال المشاركين في المخيم سيستمتعون بلحظات ترفيه واستجمام، ويشاركون في المسابقات الفنية والرياضية، ويقومون بزيارات التعارف والتبادل مع أقرانهم من الأطفال المغاربة المشاركين في المخيمات الصيفية المقامة، في هذه الفترة، بالغابة الدبلوماسية بطنجة.

وأبرز البلاغ أنه ككل سنة، يحرص أطفال القدس على مشاركة المغاربة أفراحهم بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب بفقرات فنية مُختارة يرددون خلاها، على الخصوص، النشيد الوطني المغربي ومقاطع من أغنية “نداء الحسن”، مرفوقة بلوحات كوريغرافية مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات “الدبكة” الشعبية.

ويندرج برنامج التخييم، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن الأنشطة الاجتماعية والتربوية لـ “نادي أطفال من أجل القدس” التابع للوكالة، ويشتمل على تنظيم 11 مخيما في القدس، انطلقت منذ فاتح يوليوز الماضي لفائدة ثلاثة آلاف من أطفال المدينة المقدسة، كما يضمن دورات التخييم في المغرب، الذي توضع لها شروط خاصة للاستفادة، حسب معايير الاستحقاق المعتمدة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في القدس، وتحت إشراف مكتب تنسيق برامج ومشاريع الوكالة في القدس.

*الصورة من الأرشيف

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