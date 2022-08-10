وزارة الصحة: “قرابة 32 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة للقاح كوفيد”

2022-08-10 / 19:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية التلقيح بمختلف عمالات و أقاليم المملكة، غير أن نسبة الإقبال على تلقي جرعات التطعيم شهدت في الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرا.

هذا التراجع أكدته معطيات النشرة اليومية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية الخاصة بالحالة الوبائية ببلادنا، حيث تقلصت أعداد الملقحين الجدد بشكل ملحوظ.

و حسب وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، فقد تلقى 31 ألف و 648 شخصا الجرعة الرابعة التي أقرتها السلطات لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة.

في الوقت ذاته، استقرت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة في رقم 6 مليون و 712 ألف و 909 شخص، بينما الجرعة الثانية تلقاها 23 مليون و 373 ألف و 732 شخصا، أما جرعة واحدة فقد تم تطعيمها لما يقارب 24 مليوم و 882 ألف و 571 شخصا.

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تعليق واحد

  1. الضحـك عـلى الـذقــون ،
    نـؤكد مـرة أخـرى إنهـا لعبـة سياسية تجارية، ترهيب ودعايـة عالميـة ،ومـؤامـرة دنـيئـة وتخويف البشرية
    الهـدف منهـا فـرض و إجبــار اللقـاح و لو لجـرعـات عـديـدة بدون فــائـدة
    جائـحـة كانت تنتشـر بسـرعـة ولـم يعـرفهـا أحـد إلا الله جـلت قـدرتـه ، يصيب بهـا مـن يشـاء ويصـرفهـا عمـن يشـاء ، إنـهـا آيـة من آيـاتـه وجنـد مـن جنــوده ، اللهم اصـرف عنـا البـلاء و الـوبـاء والغبــاء يا أرحــم الراحمـيـن .
    “بســم الله الـذي لا يـضـر مع اسمـه شـيء فـي الأرض ولا فـي السمـاء و هـو السميع العليـم”
    ادعــوه تضـرعـا وخفيــة.
    فـي المغرب: تجبـر الحكومة مواطنيها على التلقيح ضد فيروس كورونا بشتـى وسـائل الإجبـار وأنهـا زالت تفـرض التلقيح على مواطنيها. ولمــاذا؟

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