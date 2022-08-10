نائبة برلمانية تدعو لرد الاعتبار للأستاذ الجامعي و إعادة النظر في أجرته
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجهت نائبة برلمانية تنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة سؤالا للحكومة طالبت من خلاله برد الاعتبار للأستاذ الجامعي و إعادة النظر في أجرته الشهرية.
و وضعت البامية حنان أتركين سؤالا لعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص ورش إصلاح التعليم العالي و خاصة الشق المتعلق بالوضع الاجتماعي للأساتذة الجامعيين.
و أوضحت ذات النائبة أن من بين دعامات الإصلاح الكبيرة، هي رد الاعتبار للأستاذ الجامعي ومكانته الاجتماعية، لا سيما على مستوى الأجر المتلقى والتعويضات التي تدخل في احتسابه، و هو ما يستدعي من الحكومة إيلاء الموضوع عناية خاصة.
هذا و تساءلت البرلمانية المنتمية لحزب الجرار عن طبيعة مضامين المقترحات المقدمة من الوزارة الوصي للنقابات التعليمية ضمن ورش إصلاح المنظومة ككل.
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حق أريد به باطل بل سرقة المال العام، كل بلاد الدنيا تحدد الأجور في جميع القطاعات العمومية والخاصة حسب مردودية وجودة العمل والقيمة المضافة للعمل، والقاصي والداني يعرف حجم الأجور لاساتذ التعليم العالي، ويعرف أيضا مستوى جامعاتنا ،بضاعتنا ردت إلينا، ومنذ زمن أكدت المندوبية السامية للتخطيط آن أغلب ما يسمى بالاستاذ الباحث في الجامعة لا ينشرون ولا يساهمون في أي مجهود بحثي بل بعضهم عقود من الزمن لا يقدم شيءا بل العرف هو من هنا وهناك ونقول هذا كتابنا…رحمك الله يا الجابري وكسوس والمختار السوسي وطال في عمر العروي..قدوات