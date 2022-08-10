نائبة برلمانية تدعو لرد الاعتبار للأستاذ الجامعي و إعادة النظر في أجرته

2022-08-10 / 19:17
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجهت نائبة برلمانية تنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة سؤالا للحكومة طالبت من خلاله برد الاعتبار للأستاذ الجامعي و إعادة النظر في أجرته الشهرية.

و وضعت البامية حنان أتركين سؤالا لعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص ورش إصلاح التعليم العالي و خاصة الشق المتعلق بالوضع الاجتماعي للأساتذة الجامعيين.

و أوضحت ذات النائبة أن من بين دعامات الإصلاح الكبيرة، هي رد الاعتبار للأستاذ الجامعي ومكانته الاجتماعية، لا سيما على مستوى الأجر المتلقى والتعويضات التي تدخل في احتسابه، و هو ما يستدعي من الحكومة إيلاء الموضوع عناية خاصة.

هذا و تساءلت البرلمانية المنتمية لحزب الجرار عن طبيعة مضامين المقترحات المقدمة من الوزارة الوصي للنقابات التعليمية ضمن ورش إصلاح المنظومة ككل.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأساتذة المتدربون يطالبون ببرمجة دورة استدراكية اسثتنائية

الأساتذة المتدربون يطالبون ببرمجة دورة استدراكية اسثتنائية

2022-08-10 / 21:57
Photo of الحكومة تعد بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث

الحكومة تعد بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث

2022-08-08 / 16:36
Photo of دخول مدرسي مقبل ساخن…المدارس الخصوصية تستعد لرفع رسوم التسجيلات

دخول مدرسي مقبل ساخن…المدارس الخصوصية تستعد لرفع رسوم التسجيلات

2022-08-08 / 11:25
Photo of تايوان تعلن اختراق 27 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي خلال اليوم

تايوان تعلن اختراق 27 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي…

2022-08-03 / 16:02
Photo of سابقة بكلية سطات…مناقشة رسالة ماستر في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية ” فيديو”

سابقة بكلية سطات…مناقشة رسالة ماستر في العلوم الأمنية باللغة…

2022-08-02 / 22:22
Photo of بالمئات .. إقبال كبير على مباراة الولوج لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية

بالمئات .. إقبال كبير على مباراة الولوج لكلية الطب…

2022-07-29 / 13:04
Photo of بنموسى والنقابات …أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية

بنموسى والنقابات …أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية

2022-07-28 / 22:21
Photo of سابقة.. كلية تفرض رسوم التسجيل على الطلبة

سابقة.. كلية تفرض رسوم التسجيل على الطلبة

2022-07-27 / 10:28
Photo of ميراوي ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يناقشان تعزيز الشراكة

ميراوي ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يناقشان تعزيز الشراكة

2022-07-26 / 14:38
Photo of مدارس خصوصية ترفض منح الانتقال للتلاميذ قبل تأدية واجب شهر يوليوز

مدارس خصوصية ترفض منح الانتقال للتلاميذ قبل تأدية واجب…

2022-07-26 / 10:08

تعليق واحد

  1. حق أريد به باطل بل سرقة المال العام، كل بلاد الدنيا تحدد الأجور في جميع القطاعات العمومية والخاصة حسب مردودية وجودة العمل والقيمة المضافة للعمل، والقاصي والداني يعرف حجم الأجور لاساتذ التعليم العالي، ويعرف أيضا مستوى جامعاتنا ،بضاعتنا ردت إلينا، ومنذ زمن أكدت المندوبية السامية للتخطيط آن أغلب ما يسمى بالاستاذ الباحث في الجامعة لا ينشرون ولا يساهمون في أي مجهود بحثي بل بعضهم عقود من الزمن لا يقدم شيءا بل العرف هو من هنا وهناك ونقول هذا كتابنا…رحمك الله يا الجابري وكسوس والمختار السوسي وطال في عمر العروي..قدوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق