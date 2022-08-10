نائبة برلمانية تدعو لرد الاعتبار للأستاذ الجامعي و إعادة النظر في أجرته
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجهت نائبة برلمانية تنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة سؤالا للحكومة طالبت من خلاله برد الاعتبار للأستاذ الجامعي و إعادة النظر في أجرته الشهرية.
و وضعت البامية حنان أتركين سؤالا لعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص ورش إصلاح التعليم العالي و خاصة الشق المتعلق بالوضع الاجتماعي للأساتذة الجامعيين.
و أوضحت ذات النائبة أن من بين دعامات الإصلاح الكبيرة، هي رد الاعتبار للأستاذ الجامعي ومكانته الاجتماعية، لا سيما على مستوى الأجر المتلقى والتعويضات التي تدخل في احتسابه، و هو ما يستدعي من الحكومة إيلاء الموضوع عناية خاصة.
هذا و تساءلت البرلمانية المنتمية لحزب الجرار عن طبيعة مضامين المقترحات المقدمة من الوزارة الوصي للنقابات التعليمية ضمن ورش إصلاح المنظومة ككل.
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