محكمة القنيطرة تؤجل ملف زوجة الفنان الميلودي لوقت لاحق

هبة بريس ـ الرباط

تتواصل فصول متابعة زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي بعد أن قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تأجيل محاكمتها لوقت لاحق.

و قررت المحكمة السالف الذكر تأجيل محاكمة زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي حتى تاريخ 18 غشت الجاري و ذلك بعد متابعتها بتهمة إهانة موظف عمومي خلال عملية توقيف إبنها الذي أطلق سراحه بعد ذلك بكفالة مالية.

هذا و كانت عناصر الأمن بالقنيطرة قد أوقفت زوجة الميلودي بعد أن انتشر مقطع فيديو مصور على شبكات التواصل الاجتماعي و هي تحاول منع رجال الشرطة من توقبف إبنها بعد ارتكابه إحدى الجنح.

*الصورة من الأرشيف

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