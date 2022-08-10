محكمة القنيطرة تؤجل ملف زوجة الفنان الميلودي لوقت لاحق
هبة بريس ـ الرباط
تتواصل فصول متابعة زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي بعد أن قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تأجيل محاكمتها لوقت لاحق.
و قررت المحكمة السالف الذكر تأجيل محاكمة زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي حتى تاريخ 18 غشت الجاري و ذلك بعد متابعتها بتهمة إهانة موظف عمومي خلال عملية توقيف إبنها الذي أطلق سراحه بعد ذلك بكفالة مالية.
هذا و كانت عناصر الأمن بالقنيطرة قد أوقفت زوجة الميلودي بعد أن انتشر مقطع فيديو مصور على شبكات التواصل الاجتماعي و هي تحاول منع رجال الشرطة من توقبف إبنها بعد ارتكابه إحدى الجنح.
*الصورة من الأرشيف
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تعليق واحد
سخونية الراس تترجع بالبرودة
أظن أن هذه السيدة ندمت على تهورها
الله يطلق سراحها على كل حال