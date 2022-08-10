وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط قواتها لثلاث مقاتلات أوكرانية

2022-08-10 / 18:41
1

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط القوات الجوية الفضائية الروسية لثلاث مقاتلات أوكرانية في سماء منطقة نيكولاييف.

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دمرت في قرية “كراسنوغوروفكا” بجمهورية دونيتسك الشعبية مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54.

و أضاف ذات المصدر أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 30 عسكريا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الإسرائيلي: “تم الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال بمحيط منزل القيادي المغتال”

الجيش الإسرائيلي: “تم الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال بمحيط…

2022-08-10 / 23:18
Photo of السجن النافذ لوزيرين سابقين بالجزائر

السجن النافذ لوزيرين سابقين بالجزائر

2022-08-10 / 16:38
Photo of ترامب : رفضت الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

ترامب : رفضت الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني…

2022-08-10 / 16:28
Photo of المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا

المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا

2022-08-10 / 16:16
Photo of مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور

مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور

2022-08-10 / 16:07
Photo of تجدد الحرائق في فرنسا وإجلاء آلاف الأشخاص

تجدد الحرائق في فرنسا وإجلاء آلاف الأشخاص

2022-08-10 / 15:10
Photo of من جديد…مقتل طالبة أخرى طعنا بيد زميلها في مصر

من جديد…مقتل طالبة أخرى طعنا بيد زميلها في مصر

2022-08-10 / 15:07
Photo of فقدان 50 شخصا إثر غرق مركب مهاجرين في اليونان

فقدان 50 شخصا إثر غرق مركب مهاجرين في اليونان

2022-08-10 / 14:46
Photo of تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو خمسين قاضيا

تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو…

2022-08-10 / 14:02
Photo of فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر السين

فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر…

2022-08-10 / 13:09

تعليق واحد

  1. اللهم اقتل الضالمين،بالظالمين المغضوب عليهم والضالين انهم نجس،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق