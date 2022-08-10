وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط قواتها لثلاث مقاتلات أوكرانية

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط القوات الجوية الفضائية الروسية لثلاث مقاتلات أوكرانية في سماء منطقة نيكولاييف.

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دمرت في قرية “كراسنوغوروفكا” بجمهورية دونيتسك الشعبية مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54.

و أضاف ذات المصدر أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 30 عسكريا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات.

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