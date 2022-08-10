الكاف يختار المغربية خديجة إيلا باللجنة المنظمة للعصبة الإفريقية للسيدات

2022-08-10 / 18:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز حضوره القوي بأجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و هاته المرة من خلال خديجة إيلا رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية و التي تم اختيارها ضمن اللجنة المنظمة للعصبة الإفريقية للسيدات.

و عين الكاف المغربية خديجة إيلا كعضوة بلجنة عصبة الأبطال الإفريقية النسوية كممثلة لدول شمال إفريقيا و ذلك بعد أن تم تعيينها سلفا لمنصب رفيع في الاتحاد الإفريقي للعبة لتطوير الكرة النسوية.

كما شغلت رئيسة النادي البلدي للعيون لكرة القدم النسائية منصب باللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأمم للسيدات و التي احتضنتها المملكة المغربية قبل أيام و نالت إشادة واسعة من الكاف و رئيسه موتسيبي.

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