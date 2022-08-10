الكاف تعلن انطلاق دوري السوبر الإفريقي

هبة بريس _ رياضة

أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، عن إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي بشكل رسمي في غشت 2023.

وقال موتسيبي، في بيان نشره الموقع الرسمي للكاف اليوم الأربعاء عقب اجتماع الجمعية العامة للهيئة الكروية القارية في مدينة أروشا التنزانية « سيتم إطلاق مسابقة جديدة للأندية تحت مسمى السوبر الإفريقي ستؤشر لحقبة جديدة من الازدهار للعبة في إفريقيا بإجمالي جوائز بقيمة 100 مليون دولار ، حيث سيحصل الفريق الفائز بلقب المسابقة الجديدة على مبلغ 11.5 مليون دولار ».

ومن المرتقب أن تشهد هذه المسابقة الجديدة مشاركة 24 ناديا من 16 دولة، ومن المقرر أن تنطلق في غشت من العام المقبل ووصفها باتريس موتسيبي بأنها « أضخم مشروع من نوعه لتحسين جودة كرة القدم في إفريقيا ».

وأضاف موتسيبي « نحن متحمسون لانطلاق دوري السوبر الإفريقي، وواثقون من أن البطولة الجديدة ستغير وجه وتنافسية كرة القدم في إفريقيا ». وتابع « نعتزم تقديم مبلغ قدره مليون دولار بشكل سنوي لكل الاتحادات الأعضاء من أموال دوري السوبر.

كما سنخصص مبلغ 50 مليون دولار من أموال المسابقة لتطوير كرة القدم للشباب والسيدات ولجميع المسابقات الأخرى ».

وأكمل رئيس الكاف قائلا ، « سعيد للغاية بالتقدم الذي تم إحرازه في بطولة الكاف للمدارس الإفريقية لكرة القدم، ونعتزم تخصيص تبرع بقيمة 10 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لكرة القدم والمرافق التعليمية في المدارس الفائزة بالبطولة ».

وعن استثمارات الكاف في الفترة القادمة، قال موتسيبي، « نسعى لزيادة استثماراتها في النقل التلفزيوني والمحتوى، وتحسين جودة مشاهدة المباريات الإفريقية على التليفزيون ومنصاب البث التابعة للكاف.

وملتزمون أيضا بضمان وصول كرة القدم الإفريقية ومشاهدتها من قبل المشجعين في جميع دول القارة وعلى مستوى العالم كذلك ».

وأضاف أن إفريقيا تمتلك أفضل لاعبي كرة القدم وأكثرهم موهبة على مستوى العالم، رغم أن منتخبات القارة لم تنجح في تقديم نتائج جيدة في نسختي نهائيات كأس العالم الأخيرتين ، مبرزا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل تطوير وتحسين الجودة والقدرة التنافسية العالمية للمنتخبات والأندية الإفريقية.

وعن الشراكة مع الفيفا في ملف التحكيم، أكد موتسيبي أن التعاون بين الهيئتين أتى بثماره، مضيفا أن هذه الشركة تخطو خطوات كبيرة وتساهم بشكل واضح في النهوض بمستوى التحكيم الإفريقي.

وشدد رئيس الكاف على ضرورة تحسين جودة الملاعب في الدول الإفريقية، قائلا « يجب على كل اتحاد أن يكون لديه ملعب على الأقل يتوافق مع معايير الكاف والفيفا »، معبرا عن الاسف لكون بعض الاتحادات لايمكن لمنتخباتها وأنديتها أن تخوض مباريات رسمية في بلدانها بسبب غياب الملاعب الملائمة

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