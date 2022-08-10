حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

وفاتان و148 إصابة بكورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

2022-08-10 / 16:50
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تسجيل 148 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.035 حالة في المغرب.

وقالت الوزارة إن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7174 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.309.748 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

الفترة نفسها سجلت حالتي وفاة (2) ليبلغ عددها الإجمالي 16.262، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 357 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.245.748.

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