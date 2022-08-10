المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا
هبة بريس _ رياضة
توجت العداءة المغربية نورة النادي، يوم أمس الثلاثاء، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، من قلب تركيا و تحديدا مدينة قونية ، وذلك ضمن منافسات النسخة الخامسة لألعاب التضامن .
وجاء فوز نورة النادي، بعدما تمكنها من قطع مسافة السباق بزمن قدره 56 ث و 100/15، متقدمة على البحرينية أمينة يوسف جمال (56 ث و 100/41)، والكاميرونية كريستيل ليندا أنغونو (57 ث و 100/92).
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
2 تعليقات
ألف مبروك للبطلة المغربية فوزها ومزيدا من النجاحات بإذن الله
هنيئا للبطلة المغربية التتويج الذي أحرزته عن جدارة واستحقاق.