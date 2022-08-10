من جديد…مقتل طالبة أخرى طعنا بيد زميلها في مصر

2022-08-10 / 15:07
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن مكتب النائب العام المصري الأربعاء توقيف طالب بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به، بعد شهرين من جريمة قتل مماثلة أثارت غضبا في البلاد.

قبل أسبوعين، طلبت محكمة بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على قاتل نيرة أشرف، وهي طالبة قتلت طعنا أمام جامعتها في يونيو “ما يحقق الردع العام المبتغى”.

إلا أن النيابة ذكرت الثلاثاء أن مواطنا مصريا يبلغ من العمر 22 عاما “طعن الضحية سلمى بعدة طعنات” بالقرب من محكمة الزقازيق.

الضحية التي تبلغ كذلك من العمر 22 عاما، بحسب وسائل الاعلام المحلية، هي طالبة في كلية الاعلام في هذه المدينة التي تبعد 60 كيلومترا شمال القاهرة.

يواجه الجاني المشتبه به عقوبة الإعدام في مصر، وهي من الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام في العالم، على قتله من بات كثير من المصريين يسمونها الآن “نيرة أشرف الجديدة” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اثارت القضية سجالا .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن النافذ لوزيرين سابقين بالجزائر

السجن النافذ لوزيرين سابقين بالجزائر

2022-08-10 / 16:38
Photo of ترامب : رفضت الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

ترامب : رفضت الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني…

2022-08-10 / 16:28
Photo of المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا

المغربية نورة النادي تفوز بالميدالية الذهبية من قلب تركيا

2022-08-10 / 16:16
Photo of مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور

مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور

2022-08-10 / 16:07
Photo of تجدد الحرائق في فرنسا وإجلاء آلاف الأشخاص

تجدد الحرائق في فرنسا وإجلاء آلاف الأشخاص

2022-08-10 / 15:10
Photo of فقدان 50 شخصا إثر غرق مركب مهاجرين في اليونان

فقدان 50 شخصا إثر غرق مركب مهاجرين في اليونان

2022-08-10 / 14:46
Photo of تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو خمسين قاضيا

تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو…

2022-08-10 / 14:02
Photo of فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر السين

فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر…

2022-08-10 / 13:09

الجمعة والسبت القادمين …ارتفاع في درجة الحرارة

2022-08-10 / 12:17
Photo of الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

2022-08-10 / 11:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق