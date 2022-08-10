أكادير : تخصيص 293 مليون درهم لانجاز 8 سدود صغرى بجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خصص مجلس جهة سوس ماسة عبر اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وإنجاز 8 سدود صغرى بجماعات متفرقة بالجهة بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 293 مليون درهما، سيتم تمويلها بشراكة بين مجلس جهة سوس ماسة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الأطراف ، سيتم بناء سدين بكل من جماعة إمسوان واقصري بعمالة أكادير إداوتنان، إضافة إلى بناء سد أخر بجماعة اداوكنظيف باقليم اشتوكة ابت باها، وسدين آخرين بكل من تارودانت وتزنيت، وسد واحد بجماعة اقا بإقليم طاطا.

ومن المرتقب أن تتم برمجة تشييد السدود الصغرى بكل من أكادير إداوتنان وطاطا خلال سنة 2022، فيما ستتم برمجة سدَّيْ إقليم تارودانت في 2023، على أن تتم برمجة سدود اشتوكة ايت باها وتزنيت خلال سنة 2024.

هذا، وستمكن السدود سالفة الذكر من تعبئة 23 مليون مكعب من المياه، كما أنها ستساهم خلال فترة تشييدها في خلق فرص الشغل والتنمية الاقتصادية للجهة، من خلال تشغيل اليد العاملة المحلية، حسب ما هو منصوص عليه في نص الاتفاقية.

أما بخصوص التزامات الشركاء، فستقوم وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء بتوفير حصة مساهمتهما في هذا المشروع، إضافة إلى تقديم الدعم لمواكبة تنفيذ البرنامج في مختلف مراحله مع تتبعه وتقييمه.

أما جهة سوس ماسة، فستلتزم باعتبارها صاحب المشروع بإنجاز وتحديث الدراسات التقنية والبيئية والإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بالمشاريع، وإبرام وتسيير وتتبع الصفقات، فضلا عن استغلال المنشآت فور جهوزيتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إحداث لجنة جهوية للتتبع، يرأسها والي جهة سوس ماسة، وتضم رئيس مجلس الجهة وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بالمشروع.

ويشار أيضا إلى أن مشروع إنجاز السدود سالفة الذكر، هو واحد من المشاريع التي ناقشها ودرسها وصوت عليها مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته العادية المنعقدة بمدينة أكادير بتاريخ 4 يوليوز 2022.

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