فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر السين

2022-08-10 / 13:09
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هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات الفرنسية إنها اضطرت للتخلص من حوت بيلوغا الذي حاز على تعاطف الكثيرين حول العالم عندما ظهر تائها في نهر السين، اليوم الأربعاء، بعد أن نجحت في إخراجه من الممر المائي.

رصد الحوت الذكر لأول مرة في نهر السين الأسبوع الماضي، بعد أن انحرف بطريق الخطأ عن مساره الطبيعي إلى القطب الشمالي. كان فريق الإنقاذ يستعد لنقل الحوت إلى بركة مياه مالحة في نورماندي.

أثناء عملية الإنقاذ، بدأ الحيوان النحيف بشكل خطير يعاني من صعوبات في التنفس، ولذلك قرر الخبراء أن أكثر ما يجب فعله إنسانيا هو القتل الرحيم للمخلوق، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقالت فلورنس أوليفه كورتوا، خبيرة الحيوانات البرية الفرنسية: “خلال الرحلة، أكد الأطباء البيطريون تدهور حالته، لا سيما نشاطه التنفسي، وفي الوقت نفسه لاحظوا أن الحيوان كان يعاني من الألم، ولا يتنفس بشكل كاف”.

وأردفت: “كانت المعاناة واضحة بالنسبة للحيوان، لذلك كان من المهم التخلص من توتره، ولذا كان علينا المضي قدما في التخلص منه”.

وقالت منظمة “سي شيبرد فرانس” للمحافظة على البيئة، إن الفحوصات البيطرية بعد إزالة البيلوغا من النهر أظهرت عدم وجود نشاط في الجهاز الهضمي. حاول أعضاء المنظمة دون جدوى منذ يوم الجمعة إطعام الحوت الأسماك.

وفقا لكورتوا، فإن الحوت عانى من ضائقة بعد نقله إلى شاحنة مبردة وأثناء القيادة لمسافة 160 كيلومترا تقريبا (99 ميلا) إلى ساحل نورماندي.

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تعليق واحد

  1. لقد كان عليهم القيام بنقله اسبوعا من قبل بدل وصعه تحت المراقبة ،آية مراقبة، لقد كان بديهيا أن الوسط النهري لا يلاءمه منذ البداية ،اسبوع كامل من المراقبة هو ما أدى إلى إضعافه لأنه لم يتناول أي طعام.
    هناك إذا مسؤولية بشرية ،لم تكن لديهم الخبرة الكافية ،كان عليهم الاستشارة مع خبراء دوليين في الأمر

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