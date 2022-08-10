أكادير : تعيين “مشبوه” على طاولة المدير الجهوي للصحة الجديد

ع اللطيف بركة :هبة بريس

تتوجه الأنظار بجهة سوس ماسة إلى القرارات التي من المرتقب أن تتخذها المديرة الجهوية الجديدة للصحة “سليمة صعصع” التي تم تعيينها مؤخرا خلفا المدير السابق رشيد قدار، لتقويم إعوجاج مجموعة من قرارات المدير السابق الذي خلف وراءه سيل من الاحتجاجات تفيد أنه “غير مأسوف على رحيله”.

وكان المدير السابق للصحة، لحظات قبيل تنقيله عمل على تبليص أحد المقربين منه وتعيينه مقتصدا بمستشفى انزگان.

واعتبر مصدر قطاعي، أن هذا التعيين تم خارج الظوابط القانونية المعمول بها في إسناد المهام ويقتضي إجراء مباراة وفتح باب التباري في وجه كفاءات القطاع”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا “التعيين المشبوه” من شأنه أن يعمق أزمة مستشفى انزكان الذي يشكو من أوضاع مزرية وكارثية من حيث تردي خدماته الصحية للمواطنين وتدبير سمته “الارتجالية” وفق تعبير المصدر ذاته.

ويعتبر هذا الملف تحديا مطروحا على المسؤولة الجديدة ويسائل مدى صرامتها تجاه قرارات عشوائية لمجاملة المقربين على حساب الكفاءة التي كانت العملة الرائجة في عهد المسؤول السابق.

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