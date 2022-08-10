أسوشيتدبرس: فيفا يدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر

هبة بريس

يتوقع أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث يدرس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” خطة للسماح للدولة المضيفة باللعب مع الإكوادور في 20 نوفمبر، وفق ما ذكر مصدر مطلع على الاقتراح لوكالة أسوشيتدبرس، الأربعاء.

وقال المصدر إن القرار قد يتخذ في غضون أيام من لجنة تضم رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ورؤساء الاتحادات الست لكرة القدم. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح حظي بتأييد المسؤولين القطريين وقادة اتحاد أميركا الجنوبية، خلال محادثات شارك فيها أيضا اتحادي كرة القدم في قطر والإكوادور.

وكان مقررا أن تنطلق مباريات كأس العالم يوم 21 نوفمبر، الاثنين، حيث تواجه هولندا السنغال في الساعة 1 ظهرا. بالتوقيت المحلي لقطر (10 صباحا بتوقيت غرينيتش). وستلعب قطر والإكوادور أيضا في المجموعة الأولى بعد ست ساعات من مباراة هولندا والسنغال.

تم استبعاد هذا المقترح بانطلاق كأس العالم يوم 20 نوفمبر قبل عدة سنوات عندما وافق الفيفا على جدول زمني أقصر للبطولات مدته 28 يوما بعد محادثات مع بطولات الدوري في أوروبا والتي ستخوض مباريات الأندية حتى 13 نوفمبر.

لكن مباراة قطر والإكوادور تضم عددا قليلا من اللاعبين الذين يلعبون في صفوف أندية أوروبية، وستمنح الدولة المضيفة يوما مخصصا لافتتاح البطولة.

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