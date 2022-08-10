الجمعة والسبت القادمين …ارتفاع في درجة الحرارة

2022-08-10 / 12:17
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تعرق عدد من أقاليم المملكة يومي الجمعة والسبت القادمين طقسا حارا (بين 41 و 45 درجة).

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 45 درجة، بعد غد الجمعة بكل من فاس، ومولاي يعقوب وصفرو، وتاونات ومكناس، والحاجب، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وبني ملال، وخريبكة، وسطات، وقلعة السراغنة، والرحامنة، ومراكش، وزاكورة، وتارودانت وطاطا.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم أيضا تسجيل نفس درجات الحرارة يوم السبت كل من تاوريرت، والناظور، وكرسيف، ووجدة-أنجاد ، وبركان ، والدرويش، وتاونات ، وصفرو، وتازة، وخريبكة، وبني ملال، والفقيه بنصالح، وخنيفرة ، وزاكورة وطاطا.

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