وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أقدم مسلحون يرتدون أقنعة، على خطف سيارة "مرسيدس" تابعة لموكب الأمير عبد العزيز بن فهد، النجل الأصغر للملك السعودي الراحل فهد، وأخرجوا ركابها وقادوها بعيدا، دون إطلاق أي أعيرة نارية، حيث يواجه المشتبه بهم احتمال سجنهم لمدة تصل إلى 30 عاما في حال إدانتهم بـ"السطو المسلح ضمن عصابة" و"الانضمام إلى مؤامرة جنائية"، في حين أنه من المتوقع أن تمتد المحاكمة إلى نحو ثلاثة أسابيع. وفي تفاصيل الواقعة، غادر الأمير عبد العزيز بن فهد، مساء 17 أغسطس 2014، جناحه في فندق "جورج الخامس" بباريس، المملوك لأمير آخر، هو الوليد بن طلال، متوجها إلى مطار" لو بورجيه" بشمال باريس، حيث لحقه موكبه الرسمي الذي يضم نحو عشر سيارات، في مقدمتها مركبة "مرسيدس فيانو"، أجبرت على التوقف من قبل سيارتين مسروقتين من طراز "بي إم دبليو"، بينما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار، بينما كان الأمير نفسه على متن الطائرة عندما وقعت العملية، متوجها إلى إيبيزا في إسبانيا، بحسب صحيفة "لو باريزيان". وعملية السرقة هذه، التي لم يتعرض أحد خلالها للأذى، شملت 250 ألف يورو (نحو 300 ألف دولار، بحسب سعر الصرف الحالي)، إضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدولار قدره أيضا 300 ألف دولار، وساعات فخمة ووثائق دبلوماسية سعودية. وفي إطار التحريات والتحقيقات، اشتبه محققون بأن المهاجمين حصلوا على مساعدة من الداخل، إذ بدوا كأنهم كانوا على علم تماما بالسيارة المستهدفة في العملية، في حين تم العثور لاحقا على السيارات محترقة في بلدة صغيرة بشمال شرق باريس.
الصورة تعبيرية

الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

2022-08-10 / 11:48
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هبة بريس _ وكالات

قتلت الشرطة رجلا مشردا، شهر سكينا في مطار “رواسي شارل ديغول” في باريس، صباح اليوم الأربعاء، بحسبما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.

وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة على “تويتر”: “حيد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول”.

وقع الحادث في محطة الركاب 2F قرابة الساعة 08:20 (الساعة 06:20 ت غ) عندما “كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه”.

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه بحسبما ذكرت مصادر الشرطة.

وروى مصور يعمل لوكالة “فرانس برس” وشهد ما حصل أن “رجلا طويل القامة شهر شيئا يشبه السكين باتجاه الشرطة. وقد وجه إليه تحذير لكنه تقدم، فأطلق الشرطي النار عليه. أطلقت رصاصة واحدة”.

وتم وضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين.

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‫2 تعليقات

  1. الشرطة الفرنسية و الأمريكية…. عنصريين وهمج… ولا مجال لحسن النية أو الجدال معهم خصوصا اذا اصلك مغربي أو افريقي…

  2. فقط بالمسدس الكهربائي كاف لوقفه بدون قتله،لكن اغلبية رجال الشرطة يحبون قتل الناس بالرصاص اكثر من تحييد المسلح بسلاح ابيض.لانتكلم عن حمل السلاح الناري .

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