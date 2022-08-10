سيارة اسعاف

في ظرف أسبوع.. حوادث السير بالمغرب تخلف 12 قتيلا

2022-08-10 / 11:28
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هبة بريس _ الرباط

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2210 بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1610 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 01 إلى 07 غشت 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، وكذا السير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و557 مخالفة، وإنجاز 6591 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و986 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين و646 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5229 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6591 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 332 مركبات.

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