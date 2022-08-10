سطات : “نبيل أبوزيد ” يتهم الشرطة بتسريب البحث و يدعي تعرضه للتصفية الجسدية

هبة بريس _ ع عياش

في واقعة خطيرة .يصردها بالتفصيل المراسل الصحفي نبيل ابو زيد …جرت وقائعها بمدينة سطات بالشارع العام ..وقائع مؤلمة ..متشابكة ..لكن الأخطر فيها ما تعلق بالجهاز الأمني ..ومحاولة قتل مراسل صحفي بسبب منشورات …

التفاصيل تجدونها في التدوينة الاتية :

نبيل أبوزيد

هذه القصة الكاملة لمحاولة القتل التي تعرضت لها مع سبق الإسرار والترصد، مرفوقة بصور العصابة. الأربعاء 27 يوليوز 2022 على تمام الساعة العاشرة صباحا، توصلت باتصال هاتفي من قبل مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن سطات وكان في الإتصال ضابطة محترمة جدا قالت لي السيد نبيل أبوزيد، قلت لها نعم، قالت لي كاينة شكاية عندنا ضدك وخاصك تجي تجاوب عليها، قلت ليها مرحبا اختي وحددنا موعد اليوم الموالي الخميس 28 يوليوز

2022 باش نمشي لمقر الولاية باش نجاوب على الشكاية. احترمت الموعد ومشيت اليوم الموالي الخميس وكانت الساعة حوالي الحادية عشرة صباحا، دخلت من باب ولاية أمن سطات متوجها للمكتب اللي رشدتني ليه الشرطية المحترمة، حطيت الهاتف ديالي والبطاقة الوطنية ديالي عند شرطي

البوابة ولبست الكمامة ودخلت، كان احترام كبير من قبل موظفي الأمن إناثا وذكورا، بدأت عملية الإستماع لي بخصوص شكاية رفعتها عليا مستشارة جماعية بسطات اسمها نادية بنطلحة عن حزب الحرية والعدالة الإجتماعية، جاوبت على جميع الأسئلة اللي الشكاية ديالها خالية من أي مبرر أو حجة تبين أنها المعنية من خلال تدوينات لا تحمل اسمها أو صورتها أو صفتها أو حتى المدينة التي تقطن فيها، وحاولت أن تعزز شكايتها بوثيقة مكتوبة فيها أسماء شهود يؤكدون أن المنشورات التي كتبتها تخصها، لكن بمجرد أن تعرفت على أسماء الشهود تأكدت غاية التأكد أن الملف ملفق ومفبرك ومصنوع، هؤلاء الشهود إخواني أخواتي يشتغلون عند شخص اسمه عزيز وهبي له جنسية إيطالية، مرة كيقول أنه خطيب المستشارة ومرة كيقول الزوج ديالها ومرة كيقول صاحبها، اسمه عزيز وهبي مسير المسبح البلدي بمدينة سطات وهناك صور توثق أن الشهود يشتغلون عند المسمى وهبي.

وبعد نهاية إتمام إغلاق محضر الشرطة القضائية وقبل استشارة النيابة العامة، بقيت جالسا لبعض الوقت، حيث كان رئيس الشرطة القضائية بمدينة سطات يتجول بين المكاتب القريبة جدا من المكتب الذي كنت أنا فيه وكاميرات الشرطة القضائية شاهدة على ما أقول، سمعته في أكثر من مرتين في اتصال هاتفي يتحدث مع المسمى عزيز وهبي وكأنه يحكي له أطوار البحث وفي كل مرة يجيبه يقول له ألو السي وهبي، تصدمت كيف يعقل أن يتصل المسمى عزيز وهبي الذي يدعي أنه مرة صديق ومرة خطيب ومرة زوج المستشارة الجماعية نادية بنطلحة صاحبة الشكاية وهو في نفس الوقت مشغل الشهود، هنا تيقنت مليار فالمئة أنني أمام مؤامرة خطيرة، وتساءلت في ذهني وأنا في غاية الصدمة، كيف يعقل من مسؤول أمني بحجم رئيس الشرطة القضائية بسطات أن يخرج سرية البحث لهذا الشخص الذي لا صفة له ولا حق له أن يعرف موضوع مجريات بحث قضائي سري، وكما تعلمون إخواني أخواتي أن معلومات سرية البحث تمنع حتى على الصحافيين المهنيين اللي من حقهم يوصلوا للمعلومة ولضمان تحقيق عادل ونزيه تبقى المعلومات حبيسة بين الضباط المكلفين بالملف والرؤساء ديالهم وممثلي النيابة العامة.

بعد استشارة النيابة العامة من قبل عناصر الشرطة القضائية الذين استمعوا لي في حضر رسمي وقعت عليه بكل حرية وديمقراطية، خرجت بعدها من مقر ولاية أمن سطات بعد الساعة السادسة مساءا، وفي الطريق وأنا متوجه لأحد مقاهي وسط المدينة لم يفارق بالي هذا المخطط الغريب شكاية مستشارة جماعية مرفقة بشهود يشتغلون عند مسير المسبح البلدي الذي تربطها به علاقة واتصال نفس الشخص برئيس الشرطة القضائية ليعرف مجريات بحث سري، وخلال الطريق وصلت بالقرب من مكان معروف وسط المدينة محل بيع السيارات أوطوهول وضريح سيدي لغليمي، أحسست أن جسم غريب جدا أصبح يسير معي في نفس الطريق، التفت يساري حتى وجدت نفس المستشارة الجماعية اللي استمعت لي الشرطة القضائية قبل دقائق بخصوص ملف مفبرك يخصها، قالت لي بالحرف الواحد حطيت عليك زبالة الفلوس باش نصيفطك لحبس وأنت خارج، صفعتني على وجهي صفعتين وقالت لي الليلة نقتلك، في نفس اللحظة تلقيت لكمة قوية على مستوى العنق والوجه والرأس من قبل شخصه اسمه عبد الحق، وهو مدرب سباحة يشتغل عند المسمى عزيز وهبي المقرب من المستشارة الجماعية وهو نفس الشخص اللي تاصل برئيس الشرطة القضائية بسطات باش يسول عليا، بعدها جاء نفس الشخص عزيز وهبي يأمر السباح باش يقتلني مرفوقا بمستخدمة عندو فالمسبح وهي من بين الشهود ديال المستشارة المقربة من عزيز وهبي التي بدورها عنفتني وأمرت السباح أن يصعد فوق راسي ويقتلني او يهشم جمجمتي، بعدها نقلت في حالة حرجة وفي حالة خطر لقسم المستعجلات بالمستشفى الحسن الثاني، حيت أمر الطبيب بضرورة دخولي للعناية المركزة على الفور، بقيت خلالها أزيد من يومين بين الحياة والموت.

من هنا ومن هذا المنبر أطلب من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بإعطاء تعليماته السريعة لتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الحادث وبالشارع بأكمله على طول ولاية أمن سطات إلى حدود ضريح سيدي تعرضت لعملية ترصد وتربص مع سبق الإسرار والترصد ومحاولة القتل…وأي محاولة لإخفاء معالم الجريمة من طرف كان سأحتج بطريقتي الخاصة لتبقى عبرة ودرس وأنتحر على ا المباشر ليبقى السؤال العريض هل يوجد ظالم يطالب بتفريغ الكاميرات ؟؟ أكيد لا

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