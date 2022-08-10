استغلال سيارات الجماعات… مطالب برلمانية بوقف ” الفوضى “
وجهت فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول استغلال سيارات المصلحة خارج القانون، والذي بات يشهد حالة من الفوضى، مع اداء التكاليف من المال العام.
وسجلت فاطمة التامني البرلمانية عن الفيدرالية في سؤالها أن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية يتم خارج الضوابط القانونية، ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية.
وسجلت التامني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبعض السيارات التابعة للجماعات، يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة، مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو “w” الخاص بالعمالات، دون وجود أي أمر بمهمة.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة، وحالة الفوضى هذه، وما يتبعها من تكاليف استعلاك الوقود وقطع الغيار وأتعاب الصيانة من المال العام، مما يعد هدرا لع، وضربا لكل التوجيهات الداعية لترشيد النفقات وتوجيع الموارد نحو الأولويات.
4 تعليقات
الفوضى العارمة في هذا المجال تشمل جميع الإدارات العمومية، ولا يبدو في الأفق أن هناك إرادة لوقف نزيف المال العام دون حسيب أو رقيب
على من تقرا زابورك يا داود
لن يتغير اي شيء في هذا البلد العزيز فقد استحكمت حلقات الفساد ولا مفر للمواطن الضعيف الا أن يستسلم او يناضل الى آخر رمق في حياته اما ان ينتظر من البرلمانيين ومن الجمعيات والنقابات والتنسيقيات ان تحل محله فقد تعلق بسراب
لماذا لا تفرض الوزارة سيارة داسيا على جميع الادارات وعلى جميع المسؤولين كيفما كانت رتبهم
لماذا نرى سيارات فارهة يستغلها العديد من المسؤولين ؟
لماذا في الدول الراقية نجد مثلا ملكة الدانمارك توصل ابنائها الى المدرسة مشيا على الاقدام رئيس حكومة المانيا على الدراجة الهوائية علما ان المانيا تصنع18 مليون سيارة ميرسديس سنويا ؟ لماذا رئيس حكومة اليابان يتنقل على قدميه ؟ اليست اليابان قوة صناعية عظمى في السيارات ؟؟؟
وهل مسؤولو المغرب افضل من مسؤولي هذه الدول ؟؟؟
لك الله ايها الوطن العزيز !!!!
في جماعتنا الفقيرة بالحوز يتناوب المنتخبين على قيادة سيارة الجماعة يوميا، وفوجئت عندما اخبرني بعضهم بشكل عادي وتلقاءي انهم لايعرفون السياقة لأنهم منتخبين فقراء وجاءت الفرصة لكي يتدربوا على السياقة في سيارة الجماعة علما آن شؤون تدبير الشأن الجماعي صعب ولا دراية لهم به والكل يبحث عن بعض الامتيازات التافهة قبل انتهاء مرحلة انتدابهم كمنتخبين، هذا هو الوضع الكارثي خاصة أن الميزانيات تصرف على الموظفين وهم أيضا اقرباء المنتخبين قدماء كانوا أو جدد