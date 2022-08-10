نادٍ إنكليزي يصدر قرارا استثنائيا يخص مشجعيه المسلمين

هبة بريس _ رياضة

قال نادي بلاكبيرن روفرز الإنكليزي إنه وفّر مصلىً لمشجعيه المسلمين لتأدية صلاة المغرب، في لقاء الفريق مع نظيره هارتلبول يونايتد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الرابطة الإنكليزية.

وأصدر بلاكبيرن بيانا رسميا للإعلان عن توفير مصلى للجماهير المسلمة في مباراة الفريق مع هارتلبول يونايتد، إذ يتعارض موعد المباراة مع توقيت صلاة المغرب.

وأوضح النادي الإنكليزي من خلال البيان، أنّه بإمكان المصلين الاستفسار عن مكان تواجد المصلى بالملعب، لتأدية الصلاة طوال الموسم الحالي.

وسبق لبلاكبيرن أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصاً حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.

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