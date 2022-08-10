مقتل 15 في حريق بحانة في تايلاند

هبة بريس _ متابعة

اتهمت السلطات المختصة في تايلاند، الثلاثاء، صاحب حانة بالمسؤولية عن حريق نشب فيها الأسبوع الماضي مما أدى إلى مصر 15 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 36 آخرين، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وكان الحريق قد اندلع عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الجمع الماضي في حانة ماونتين بي المزدحمة في مقاطعة تشونبوري جنوب شرق العاصمة بانكوك

وقال نائب مدير مستشفى الملكة سيريكيت البحري الدكتور نونغلوك سينغاكوين إن 16 شخصا قد أصيبوا بجروح خطيرة ، معظمهم يعانون من حروق من الدرجة الثالثة على أكثر من 60 في المائة من أجسادهم ، ولا يزالون في أجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة

قال شهود إن الحريق اندلع خلال عرض موسيقي حي، وحاول رواد الحفل المذعورون الفرار عبر الباب الأمامي، حيث انتشر الحريق بسرعة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من الباب عندما شوهد بعض الزبائن وهم يهربون وملابسهم مشتعلة.

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