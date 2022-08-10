مقتل 15 في حريق بحانة في تايلاند

2022-08-10 / 09:16
0
هبة بريس _ متابعة

اتهمت السلطات المختصة في تايلاند، الثلاثاء، صاحب حانة بالمسؤولية عن حريق نشب فيها الأسبوع الماضي مما أدى إلى مصر 15 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 36 آخرين، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وكان الحريق قد اندلع عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الجمع الماضي في حانة ماونتين بي المزدحمة في مقاطعة تشونبوري جنوب شرق العاصمة بانكوك

وقال نائب مدير مستشفى الملكة سيريكيت البحري الدكتور نونغلوك سينغاكوين إن 16 شخصا قد أصيبوا بجروح خطيرة ، معظمهم يعانون من حروق من الدرجة الثالثة على أكثر من 60 في المائة من أجسادهم ، ولا يزالون في أجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة

قال شهود إن الحريق اندلع خلال عرض موسيقي حي، وحاول رواد الحفل المذعورون الفرار عبر الباب الأمامي، حيث انتشر الحريق بسرعة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من الباب عندما شوهد بعض الزبائن وهم يهربون وملابسهم مشتعلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر السين

فرنسا تنفذ “الموت الرحيم” بحق حوت علق داخل نهر…

2022-08-10 / 13:09

الجمعة والسبت القادمين …ارتفاع في درجة الحرارة

2022-08-10 / 12:17
Photo of الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

2022-08-10 / 11:48
Photo of إلغاء بيع شحنة الحبوب الأوكرانية إلى لبنان

إلغاء بيع شحنة الحبوب الأوكرانية إلى لبنان

2022-08-10 / 11:38
Photo of إجلاء 3 آلاف شخص بسبب الحرائق المندلعة جنوب فرنسا

إجلاء 3 آلاف شخص بسبب الحرائق المندلعة جنوب فرنسا

2022-08-09 / 20:47
Photo of بعد شغور المنصب لسنوات.. ليبيا تعين سفيرا جديدا في الجزائر

بعد شغور المنصب لسنوات.. ليبيا تعين سفيرا جديدا في…

2022-08-09 / 17:15
Photo of المفوضية الأوروبية : الجفاف في أوروبا في طريقه لأن يكون أسوأ منذ 500 عام

المفوضية الأوروبية : الجفاف في أوروبا في طريقه لأن…

2022-08-09 / 16:46
Photo of السعودية.. القبض على إسباني بتهمة تحويل أموال مجهولة المصدر

السعودية.. القبض على إسباني بتهمة تحويل أموال مجهولة المصدر

2022-08-09 / 14:36
Photo of إسرائيل تغتال قائد شهداء الأقصى في عملية بالضفة الغربية

إسرائيل تغتال قائد شهداء الأقصى في عملية بالضفة الغربية

2022-08-09 / 14:22
Photo of سفينتان جديدتان محمّلتان بالحبوب تغادران أوكرانيا

سفينتان جديدتان محمّلتان بالحبوب تغادران أوكرانيا

2022-08-09 / 12:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق