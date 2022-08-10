طقس الأربعاء … سحب منخفضة مع نزول أمطار خفيفة

2022-08-10 / 09:05
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بجنوب الأقاليم الصحراوية، مع نزول أمطار جد خفيفة و محلية بكل من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل كتل من الضباب فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، إلى جانب تساقط قطرات مطرية متفرقة و مرفوقة برعد فوق المنطقة الشرقية و الأطلس المتوسط.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس، والجنوب- الشرقي وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وجنوب-شرق البلاد و كذا بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و25 درجة بالواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، ووادي ملوية وبسهول تادلة، بينما ستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بجنوب البلاد، وستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ورأس حديد، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس حديد وبوجدور، فيما سيكون هائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بالجنوب.

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