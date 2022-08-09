إحباط محاولة للتهريب الدولي لآلاف الأقراص المخدرة بميناء طنجة

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي ل 17.970 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد جرى حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية في أعقاب عملية المراقبة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني على متن مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، وهي الشحنة التي كانت مخبأة بعناية داخل تجاويف معدة بهذه المقطورة المحملة بمعدات إلكترونية مستوردة.

كما مكنت إجراءات البحث والتحري، يضيف المصدر ذاته، من توقيف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 37 سنة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وأكد البلاغ أن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

*الصورة من الأرشيف

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