عملية العبور تسير في ظروف جيدة و توقعات بارتفاع الوتيرة أواخر غشت

2022-08-09 / 23:17
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هبة بريس ـ الرباط

تتواصل عملية العبور “مرحبا 2022” على مستوى ميناء طنجة المتوسط في “ظروف جيدة”، في ظل توقعات بارتفاع الوتيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري.

واتخذت السلطة المينائية لطنجة المتوسط التدابير اللازمة لتدبير مرحلة المغادرة ضمن عملية “مرحبا 2022″، حيث دعت كافة المسافرين إلى الاطلاع على توقعات حركة العبور المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، والاستعداد لرحلة العودة قصد تجنب فترات الانتظار الطويلة وخاصة فترة الذروة المرتقبة بين 25 إلى 30 غشت الجاري، طبقا للجدول الزمني المنشور.

وشددت السلطة المينائية على ضرورة التوفر على تذكرة عودة صادرة عن الشركة البحرية الخاصة بهم، تتضمن تاريخ وساعة العودة ، وذلك قبل التوجه إلى الميناء.

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تعليق واحد

  1. علمية الدخول مرت في احسن الاحوال لكن عملية العودة ربما ستعرف بعض الضروف نضرا للحيف والحكرة التدمر الدي احس بهم الجمركيون القادمون من جهات المملكة من طرف مسؤولي جمارك طنجة المتوسط

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