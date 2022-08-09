سكتة قلبية تباغث سائق طاكسي بتاونات ونجاة الركاب بأعجوبة

2022-08-09 / 22:39
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ع محياوي – هبة بريس

باغتت سكتة قلبية مفاجئة سائق سيارة أجرة كبيرة زوال اليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري، أثناء نقله ركابا من المحطة الطرقية بتاونات إلى منطقة إيساكن بالحسيمة.

وتوفي السائق قبل فقدان السيارة توازنها وانقلابها في قارعة الطريق قرب دوار إيمغدن بجماعة زريزر على الطريق الوطنية رقم 8 بين تاونات والحسيمة، فيما نجا الركاب من موت محقق.

و فور علمهم بالحادث، حلت إلى عين المكان عناصر الدرك بتاونات للقيام بالمتعين، وفتحت تحقيقا في الموضوع واستمعت للركاب قبل نقل بعضهم للمستشفى الإقليمي بتاونات و ذلك بعدما أصيبوا بجروح طفيفة.

هذا و تم نقل جثة الهالك “السائق ” صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة حسب مصدر هبة بريس.

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