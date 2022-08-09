عموتة: “المنتخب المحلي يسعى للحفاظ على لقب الشان للمرة الثالثة تواليا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين المقبل على المشاركة في بطولة إفريقيا المحلية “شان”، حيث رفعت العناصر الوطنية وتيرة الاستعدادات قبيل الدوري الودي الذي ستخوضه بالنمسا.
و في هذا الصدد، أوضح الحسين عموتة مدرب المحليين أن مثل هذه الدوريات الودية ستساهم في تحقيق التجانس بين اللاعبين و ستفيد المجموعة التي تستعد للشان الذي سينظم بعد حوالي أربعة أشهر.
و أكد عموتة أن انتقال عدد من ركائز المنتخب المحلي لدوريات خارجية دفعه لتعزيز الترسانة البشرية بأسماء أخرى، و سيساهم الدوري الودي بالنمسا في تجانس اللاعبين و الوقوف على نقاط الضعف و القوة للمنتخب المحلي.
و شدد عموتة في تصريحه لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الهدف الأساسي للاعبين هو تحقيق لقب الشان للمرة الثالثة على التوالي.
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