تاونات.. مطاردة بين سيارتين تسفر عن إطلاق عيارات نارية فيما بينهما

هبة بريس _ فاس

أفاد مصدر ل”هبة بريس” أن الغموض يلف أسباب وظروف إطلاق النار من بندقيات صيد بين مجموعة من الأشخاص تبادلا مع بعضهما إطلاق النار من بندقيات حيث كانوا على متن سيارتين في مطاردة هوليودية زوال يوم أمس الاثنين في دوار المقراوي بجماعة سيدي المخفي بغفساي إقليم تاونات.

و أضاف ذات المصدر أن سكان الدوار سمعوا 3 طلقات، اثنتنين داخل الدوار والثالثة على مشارفه، أثناء مطاردة سيارة رباعية الدفع لأخرى، ما أفقد سائق إحداهما السيطرة على مقودها قبل أن تزيغ عن الطريق وتصطدم بمنزل مجاور للدوار المذكور ما ألحق به خسائر مادية متفاوتة لقوة الإصطدام مع المنزل يضيف مصدرنا.

ورجحت مصادرنا احتمال وجود حسابات شخصية بين الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين، مشيرة إلى احتمال أن تكون لذلك علاقة بتجارة المخدرات خصوصا وأن المنطقة معروفة بذلك.

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