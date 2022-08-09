تاونات.. مطاردة بين سيارتين تسفر عن إطلاق عيارات نارية فيما بينهما

2022-08-09 / 22:05
0

هبة بريس _ فاس 

أفاد مصدر ل”هبة بريس” أن الغموض يلف أسباب وظروف إطلاق النار من بندقيات صيد بين مجموعة من الأشخاص تبادلا مع بعضهما إطلاق النار من بندقيات حيث كانوا على متن سيارتين في مطاردة هوليودية زوال يوم أمس  الاثنين في دوار المقراوي بجماعة سيدي المخفي بغفساي إقليم تاونات.

و أضاف ذات المصدر أن سكان الدوار سمعوا 3 طلقات، اثنتنين داخل الدوار والثالثة على مشارفه، أثناء مطاردة سيارة رباعية الدفع لأخرى، ما أفقد سائق إحداهما السيطرة على مقودها قبل أن تزيغ عن الطريق وتصطدم بمنزل مجاور  للدوار المذكور ما ألحق به خسائر مادية متفاوتة لقوة الإصطدام مع المنزل يضيف مصدرنا.

ورجحت مصادرنا احتمال وجود حسابات شخصية بين الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين، مشيرة إلى احتمال أن تكون لذلك علاقة بتجارة المخدرات خصوصا وأن المنطقة معروفة بذلك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..شاب عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية

طنجة..شاب عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية

2022-08-08 / 19:50
Photo of جريمة قتل تهز مدينة الجديدة في صيف ساخن

جريمة قتل تهز مدينة الجديدة في صيف ساخن

2022-08-08 / 14:31
Photo of الأمن يعتقل 17 شخصا بسبب احتفالات عاشوراء و تخريب السيارات

الأمن يعتقل 17 شخصا بسبب احتفالات عاشوراء و تخريب…

2022-08-08 / 13:28
Photo of حاول انقاذهما .. مصرع شقيقتين غرقا بالسعيدية

حاول انقاذهما .. مصرع شقيقتين غرقا بالسعيدية

2022-08-06 / 12:08
Photo of الحاجب.. انقلاب شاحنة محملة ب ” طراكس ” تخلف أضرار لمنتزه سياحي

الحاجب.. انقلاب شاحنة محملة ب ” طراكس ” تخلف…

2022-08-05 / 19:59
Photo of تازة.. مصرع عاملين اختناقا داخل بئر بأكنول

تازة.. مصرع عاملين اختناقا داخل بئر بأكنول

2022-08-04 / 20:05
Photo of نشوب حريقين في يوم واحد بإقليم تاونات

نشوب حريقين في يوم واحد بإقليم تاونات

2022-08-03 / 18:49
Photo of شفشاون..نشوب حريق هائل بغابة “تنغاية” يستنفر فرق الاطفاء

شفشاون..نشوب حريق هائل بغابة “تنغاية” يستنفر فرق الاطفاء

2022-08-02 / 19:45
Photo of شفشاون ..مصرع عاملين إثر حادث انهيار أتربة

شفشاون ..مصرع عاملين إثر حادث انهيار أتربة

2022-08-01 / 18:36
Photo of شخص يُنهي حياته بشربه ”الماء القاطع”بامزورن

شخص يُنهي حياته بشربه ”الماء القاطع”بامزورن

2022-07-31 / 21:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق