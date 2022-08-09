الأندية المغربية تتعرف على خصومها في المنافسات الإفريقية

2022-08-09 / 21:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعرفت الأندية المغربية الأربعة المتأهلة للمنافسات القارية على الخصوم التي ستواجهها في مباريات عصبة الأبطال و الكونفدرالية الإفريقية.

و أفرزت قرعة الدور الثاني و الثلاثون من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة فريق الوداد الرياضي، للفائز من مباراة ريفرز يونايتد النيجيري وأوتانغا الليبيري.

بينما أوقعت القرعة فريق الرجاء الرياضي، في مواجهة الفائز من مباراة أسي نيجيليك من النيجر ضد سوبر الغيني.

أما في كأس الكاف، فقد أوقعت القرعة نهضة بركان في مواجهة الفائز من مباراة كوارا يونايتد من نيجيريا و نادي الجمارك من النيجر.

و سيواجه في ذات المسابقة فريق الجيش الملكي ريمو ستارز النيجيري عن الدور التمهيدي.

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