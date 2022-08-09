وزارة بركة تتخذ جملة من التدابير الاستعجالية لمواجهة نقص المياه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت وزارة التجهيز و الماء في الأيام الأخيرة عددا من الاجتماعات المطولة مع مختلف القطاعات الحكومية و المتداخلين و ذلك لمناقشة و وضع تصورات استراتيجية مواجهة نقص الماء.

و خلصت اجتماعات وزارة بركة لضرورة تسريع عدد من التدابير الاستعجالية لمواجهة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب بمجموعة من المناطق بالمملكة.

و تقرر من خلال استراتيجية وزارة التجهيز و الماء تزويد عدد من المدن التي تشهد خصاصا في مياه الشرب بكميات إضافية عبر شبكات قنوات خاصة من مصادر متنوعة.

كما تقرر في هاته الاستراتيجية اللجوء لمحطات تصفية المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء التي كانت تستنزف الفرشة المائية، فضلا على إحداث ثقوب مائية جوفية جديدة لسد الخصاص و غيرها من التدابير الاستعجالية.

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