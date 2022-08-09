أشبال الأطلس يواجهون الأرجنتين و إنجلترا في ملاعب إسبانيا

2022-08-09 / 19:41
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هبة بريس ـ الرباط 

يشارك المنتخب الوطني لأقل من20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 19 و28 شتنبر 2022 في الدوري الدولي ” كوسطا كاليدا”.

و حسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فالدوري ستجرى أطواره بمدينة مورسيا باسبانيا، و سيواجه فيه أشبال الأطلس منتخبات الأرجنتين وانجلترا والشيلي.

وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من20 سنة في أولى مبارياته في هذا الدوري الدولي منتخب الارجنتين وذلك في 22 شتنبر 2022 على أن يلاقي يومين بعد ذلك منتخب انجلترا، في حين سيواجه منتخب الشيلي في 27 شتنبر 2022.

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تعليق واحد

  1. ما طفهرهاش مع الفرق الافريقية والعربية عاد اطفرها مع الارجنتينيين والانجليز فريق ضعيف بمدرب ضعيف وبالاغتماد على اللاعبين الدين ينشطون في اوروبا وتجاهل الطاقات المحلية
    لدينا طافات محلية كثيرة ولكن من يبحث عنهم و من يناديهم العناصر التي تلغب في البطولات الوطنية في عالم اخر والعناصر المشكلة للفريق الوطني من عالم اخر أوروبا ….. اننا نضيع الطاقات ….

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