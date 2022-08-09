الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

2022-08-09 / 19:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية طلبا لمجلس النواب يقضي بضرورة عقد دورة اسثتنائية للبرلمان في أقرب الآجال.

و طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

و دعا نواب حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي المقبل توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب.

كما دعا الفريق السالف الذكر كذلك الحكومة للأخذ بعين الاعتبار قانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات.

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