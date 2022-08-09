البحرية الملكية تنقذ 23 صيادا بعرض ساحل الدار البيضاء

2022-08-09 / 19:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية قدمت المساعدة ،بتعاون وثيق مع الدرك الملكي، اليوم الثلاثاء ل 23 صيادا ، من أفراد طاقم قارب صيد مغربي كان يوجد في وضعية جد صعبة بعرض ساحل سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء.

وأوضح المصدر ، أن القارب المغربي الذي يحمل اسم (ضحى 2) كان يوجد في وضعية جد صعبة إثر تسرب كبير للمياه ما أدى إلى غرقه في ظرف 15 دقيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع الصيادين الذين تم إنقاذهم أعيدوا سالمين إلى ميناء الدار البيضاء.

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