بوعيدة تجمع رؤساء الجهات لاتخاذ قرارات تخص الأزمة المائية

2022-08-09 / 18:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دعت مباركة بوعيدة، بصفتها كرئيسة لجمعية رؤساء جهات المغرب، رؤساء كافة الجهات لتدارس الأزمة المائية و اتخاذ قرارات بشأنها.

و اجتمعت بوعيدة مع رؤساء مجالس الجهات بالرباط و بالضبط بمقر الجمعية، حيث تناقش الحاضرون تداعيات الأزمة المائية و السبل الكفيلة بالحد منها خاصة بالجهات الأكثر تضررا.

وشكل الاجتماع فرصة لرؤساء مجالس الجهات لعرض المشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع على مستوى إنجاز المشاريع المتعلقة بتأمين وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع، و وجوب إشراك مجالس الجهات الى جانب القطاعات الحكومية المعنية من أجل التنسيق والعمل معا للتخفيف من حدة الأزمة.

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‫2 تعليقات

  1. هاد العربات ولاو رئيساً الجمعيه متمسيس تصبح وتعسل الماعن حسن الدستور الحديد ينص على المصحف السريف وبدوره ينص على السنه النبويه أى لعن الله صوت المرأه حتى ولو بدكر الله ليس الدكر كالأنثى للدكر حط الأنثيين بالنسبه للأنثى بإمكانها الدراسه والحدمه الإحتماعيه والوطيفه لكن المسؤوليه تحتلف مفهومه وواضحه بكل صعوبه رمصان والإحتفاط لعمليه العلميه السريه لعبد الحق حيام عن بعد مريا فوق السلطه والسياده علويه الإتصالات المعيّنه ممتنعه عن الإمضاء متفرده

  2. ههههههه لا حول ولا قوة بااله العلي العظيم بنادم ما قادر حتى يقول جملة مفيدة و كيعلق على حاجات ما فاهم فيها والو و حتى الموضوع ديال المقال ما عارغوش علاش كيتكلم حسبنا الله و نعم الوكيل الجهل و مايدير

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