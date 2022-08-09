بوعيدة تجمع رؤساء الجهات لاتخاذ قرارات تخص الأزمة المائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعت مباركة بوعيدة، بصفتها كرئيسة لجمعية رؤساء جهات المغرب، رؤساء كافة الجهات لتدارس الأزمة المائية و اتخاذ قرارات بشأنها.

و اجتمعت بوعيدة مع رؤساء مجالس الجهات بالرباط و بالضبط بمقر الجمعية، حيث تناقش الحاضرون تداعيات الأزمة المائية و السبل الكفيلة بالحد منها خاصة بالجهات الأكثر تضررا.

وشكل الاجتماع فرصة لرؤساء مجالس الجهات لعرض المشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع على مستوى إنجاز المشاريع المتعلقة بتأمين وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع، و وجوب إشراك مجالس الجهات الى جانب القطاعات الحكومية المعنية من أجل التنسيق والعمل معا للتخفيف من حدة الأزمة.

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