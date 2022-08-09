الشرطة الإدارية بالبيضاء تتحرك لزجز مبذري المياه الصالحة للشرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد قرار مجلس مدينة الدار البيضاء الأخير بخصوص الإجراءات التي أقرتها على خلفية أزمة الماء الصالح للشرب، تحركت الشرطة الإدارية لتحسيس و زجزةر المخالفين.
و في هذا الصدد، شوهدت عناصر الشرطة الإدارية بالدار البيضاء مرفوقة بعناصر السلطة المحلية و هي تجوب مختلف أحياء المدينة لتحسيس محلات غسل السيارات و كذا بعض أصحاب المتاجر و الفضاءات التي تستغل المياه بكثرة.
و آثرت عناصر الشرطة الإدارية في المرحلة الأولى تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الثروة المائية قبل الانتقال لعملية زجر مخالفي التوجيهات من خلال حزمة من العقوبات التي تقررت.
هذا و كان مجلس جماعة الدار البيضاء قد دعا لعدم تبذير المياه الصالحة للشرب خاصة في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم، وقرب مجاري المياه العذبة الموجودة بتراب الجماعة، كما منع تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية بخراطيم المياه.
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العالم بأكمله يتحدث عن الأزمة المائية والتي أصبحت بوادرها بارزة وملموسة وذلك بالانقطاعات المتكررة لجريان المياه بعديد من مدن المملكة ومازال البعض يحتاج لحملات تحسيسية لترشيد إستعمال المياه وكأنهم غير معنيين بهذه الأزمة.
هل يعيش هؤلاء في كوكب آخر غير الذي نعيش فيه ألا تعنيهم الأزمة المائية التي يعاني منها المغرب بسبب قلة التساقطات ونقص الفرشة المائية، الحفاظ على الماء في مثل هذه الظروف مسؤولية الجميع ويجب معاقبة المخالفين.
من العيب إستخدام الماء الشروب في سقي الحدائق العمومية وغسل السيارات وفي فضاءات كالنافورات العمومية للزينة لهذا أصبح من الضروري والملح على السلطات المعنية إعادة النظر في السياسة المتبعة مع إستعمال المياه.
كل المؤشرات تدل على أن الماء سيصبح عملة نادرة ويجب تغير سلوكاتنا تجاه استعماله ولازال البعض يستغله إستغلالا سافرا دون اي اعتبار للحملات التحسيسية أو المجهودات التي تقوم بها السلطات للتوعية بضرورة عقلنة إستهلاكه والمحافظة عليه.
الماء ثروة تهم الإنسانية جمعاء وخصوصا في ظل أزمة مائية عالمية وكيفية استغلالها مسألة لم تعد تتحمل التراخي والتهاون مع المستهترين بتطبيق تعليمات السلطات المعنية.
“الذهب الأزرق”نعم إنها التسمية الجديدة للماء وكل المؤشرات الطبيعية تدل على أنه سيصبح عملة نادرة مستقبلا ولقد بدأت بلدان عديدة تعيش شحا في هذه المادة الحيوية فماذا بعد ألم يحن الوقت لتغيير القوانين والسلوكات التي تحكم إستعمالها واستغلالها كما يجب ؟
لا تنفع مع البعض الحملات التحسيسية وإنما الإجراءات القانونية المشددة كالمخالفات والعقوبات الحبسية كطريقة ناجعة لتغيير سلوك معين فالماء ثروة لم تعد تتحمل استهتار البعض في طريقة استغلالها.
برغم الانقطاعات المستمرة لجريان المياه في عديد من المدن المغربية والحديث المتكرر عن الأزمة المائية فلا زال البعض غير مبال بكل هذا ومستمر في تبذيره وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.