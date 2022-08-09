الشرطة الإدارية بالبيضاء تتحرك لزجز مبذري المياه الصالحة للشرب

2022-08-09 / 18:20
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد قرار مجلس مدينة الدار البيضاء الأخير بخصوص الإجراءات التي أقرتها على خلفية أزمة الماء الصالح للشرب، تحركت الشرطة الإدارية لتحسيس و زجزةر المخالفين.

و في هذا الصدد، شوهدت عناصر الشرطة الإدارية بالدار البيضاء مرفوقة بعناصر السلطة المحلية و هي تجوب مختلف أحياء المدينة لتحسيس محلات غسل السيارات و كذا بعض أصحاب المتاجر و الفضاءات التي تستغل المياه بكثرة.

و آثرت عناصر الشرطة الإدارية في المرحلة الأولى تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الثروة المائية قبل الانتقال لعملية زجر مخالفي التوجيهات من خلال حزمة من العقوبات التي تقررت.

هذا و كان مجلس جماعة الدار البيضاء قد دعا لعدم تبذير المياه الصالحة للشرب خاصة في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم، وقرب مجاري المياه العذبة الموجودة بتراب الجماعة، كما منع تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية بخراطيم المياه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البحرية الملكية تنقذ 23 صيادا بعرض ساحل الدار البيضاء

البحرية الملكية تنقذ 23 صيادا بعرض ساحل الدار البيضاء

2022-08-09 / 19:02
Photo of المحاسبون التجمعيون : مرتاحون لمواصلة الحكومة استكمال أوراشها الإصلاحية

المحاسبون التجمعيون : مرتاحون لمواصلة الحكومة استكمال أوراشها الإصلاحية

2022-08-09 / 17:30
Photo of تسجيل 191 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 191 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24…

2022-08-09 / 16:29
Photo of التقاط الصور و”حالة الاتصال”.. الإعلان عن مزايا خصوصية جديدة في “واتساب”

التقاط الصور و”حالة الاتصال”.. الإعلان عن مزايا خصوصية جديدة…

2022-08-09 / 15:35
Photo of وزارة الصحة تعلن انتهاء الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع لـ”كورونا”

وزارة الصحة تعلن انتهاء الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع…

2022-08-09 / 13:16
Photo of هام للسائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

هام للسائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

2022-08-09 / 12:02
Photo of تونفيت، تيقجوين وزايدة محطات قافلة القرب بالعالم القروي بإقليم ميدلت (فيديو)

تونفيت، تيقجوين وزايدة محطات قافلة القرب بالعالم القروي بإقليم…

2022-08-09 / 11:50
Photo of الخضري .. المغرب اتخذ إجراءات صارمة لمنع ” الهجرة غير الشرعية “

الخضري .. المغرب اتخذ إجراءات صارمة لمنع ” الهجرة…

2022-08-09 / 11:30
Photo of تضامنا مع فلسطين ..مناهضو التطبيع يتظاهرون بالرباط

تضامنا مع فلسطين ..مناهضو التطبيع يتظاهرون بالرباط

2022-08-09 / 09:47
Photo of طقس الثلاثاء … سحب منخفضة مع نزول أمطار خفيفة

طقس الثلاثاء … سحب منخفضة مع نزول أمطار خفيفة

2022-08-09 / 09:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق