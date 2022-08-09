الشرطة الإدارية بالبيضاء تتحرك لزجز مبذري المياه الصالحة للشرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد قرار مجلس مدينة الدار البيضاء الأخير بخصوص الإجراءات التي أقرتها على خلفية أزمة الماء الصالح للشرب، تحركت الشرطة الإدارية لتحسيس و زجزةر المخالفين.

و في هذا الصدد، شوهدت عناصر الشرطة الإدارية بالدار البيضاء مرفوقة بعناصر السلطة المحلية و هي تجوب مختلف أحياء المدينة لتحسيس محلات غسل السيارات و كذا بعض أصحاب المتاجر و الفضاءات التي تستغل المياه بكثرة.

و آثرت عناصر الشرطة الإدارية في المرحلة الأولى تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الثروة المائية قبل الانتقال لعملية زجر مخالفي التوجيهات من خلال حزمة من العقوبات التي تقررت.

هذا و كان مجلس جماعة الدار البيضاء قد دعا لعدم تبذير المياه الصالحة للشرب خاصة في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم، وقرب مجاري المياه العذبة الموجودة بتراب الجماعة، كما منع تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية بخراطيم المياه.

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