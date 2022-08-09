تسجيل 191 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-09 / 16:29
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هبة بريس _ الرباط

رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، 191 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.262.887 حالة في المغرب.

وجاءت مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7809 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.302.574 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت حالة وفاة (1) ليبلغ عددها الإجمالي 16.260، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 327 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.244.813.

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