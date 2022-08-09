واتساب خاصية جديدة
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التقاط الصور و”حالة الاتصال”.. الإعلان عن مزايا خصوصية جديدة في “واتساب”

2022-08-09 / 15:35
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هبة بريس

أعلن مؤسس شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن مزايا جديدة للخصوصية في برنامج المحادثات “واتساب” تتعلق بالتقاط الصور للمحادثات، وحالة الاتصال، ومغادرة المجموعات.

وقال زوكربيرغ في حسابه على فيسبوك إن الشركة “ستستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه”.

والميزة الأولى التي أشار إليها زوكربيرغ هي التحكم في من يمكنه معرفة أنك متصل بالإنترنت. ويقول موقع “ذا فيرج” إنه في ديسمبر الماضي، سمحت المنصة بإخفاء حالة الاتصال عن الغرباء، لكنها لاتزال تسمح لقائمة جهات الاتصال بأكملها بمعرفة ما إذا كنت متصلا بالإنترنت أم لا.

والتحديث الجديد سيسمح لك باختيار جهات الاتصال التي يمكنها معرفة حالة اتصالك، لذلك إذا كنت لا تريد أن يعرف شخص ما أنك تتجاهل رسالته، يمكنك عدم إضافته لهذه الميزة.

ويتضمن التحديث منع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور أو مقاطع عند استخدام ميزة “العرض مرة واحدة”.

ومن المقرر أيضا منع إخطار جميع أعضاء مجموعة الدردشة عندما تقرر مغادرتها.

وفي الوقت الحالي، عندما تغادر دردشة جماعية، يتم إخطار جميع المشاركين فيها، ما قد يدفع بعض أعضاء المجموعة إلى مراسلتك بشكل خاص ليسألوا عن السبب. ووفقا للتحديث الجديد، سيتغير ذلك.

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‫4 تعليقات

  2. بما أن تطبيق “واتساب” أصبح من الإستخدامات الضرورية في الإتصالات اليومية لعدد هائل من الناس فتحديثات كهذه تتضمن أنظمة حماية تحفظ خصوصية الشخص من التطفل.

  3. تطبيقات كهذه تتضمن معلومات شخصية غاية في الخصوصية كالصور والفديوهات والمحادثات وأحيانا يتم إختراق التطبيق لإستخدام محتوياته ضد صاحبه للابتزاز أو لأي غرض مسيئ لهذا فتحديثات كهذه ستأمن التطبيق وتأمنه.

  4. يحمل المستخدمين معلوماتهم الشخصية على تطبيقات الهاتف وذلك لسهولة العملية لهذا يجب عليهم تتبع التطور الحاصل في التحديثات لضمان تأمين وحماية خصوصيتهم من المتطفلين.

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