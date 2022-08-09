صحيفة إسبانية : المغرب يُخطط لتهميش سبتة ومليلية
هبة بريس _ الرباط
اصدرت صحيفة “الإسبانيول” تقريرا تقول فيه إن المغرب يسعى إلى تهميش مدينتي سبتة ومليلية من الناحية السياحية،
وبررت الصحيفة قولها هذا بكون المغرب يعمل على “تحويل الواجهة الساحلية الشمالية للمغرب إلى وجهة سياحية مشابهة لمنطقة “كوستا ديل سول” بجنوب إسبانيا”
وعادت الصحيفة لتؤكد ان كل المشاريع المزمع تشييدها في الساحل المغربي على مساحة 400 كيلومترا من سبتة إلى مليلية، كفيلة بأن تحاصر سبتة ومليلية سياحيا
وترى ان هذه المشاريع تشبه ساحل “كوستا ديل سول” الإسبانية وان الهدف من هذه المشاريع لن يكون سوى تهميش سبتة ومليلية سياحيا
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المجموع 6 آراء
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6 تعليقات
ما العمل إذا أ يريدون من المغرب أن يؤهل سياحيا سبتة ومليلية المتنازع عنهما ويهمل باقي المدن أم ماذا ؟!!!!!!!
دشنت مشاريع تنموية بكامل ربوع المملكة وليس فقط بالمدن الساحلية وهذه المشاريع ستشكل دفعة قوية لقطاع السياحة وليس الغرض منها تهميش مدينة أو جهة معينة
الأشغال والأوراش والمشاريع على قدم وساق منذ مدة بكامل المدن المغربية والمغرب لا يسعى إلى تهميش مدينة من مدنه.
هل يجب على المغرب إهمال تنمية مدنه إرضاءا ولضحض أفكار مغلوطة تجول في خاطر الجارة العزيزة.
ازدهار السياحة في تقدم مستمر والمغرب غير مبال بتهميش أو تمييز مدينة عن أخرى.
من حق المغرب ان يطور كل مجالات النماء.هل تريدون ان نبقى خداما لكم.