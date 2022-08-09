كاتب جهوي لحزب “البيجيدي” يصف بلاغ الخارجية المغربية ب” الإنحراف”!!

2022-08-09 / 13:54
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قال محسن موفيدي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء سطات، أن البلاغ الصادر عن لجنة العلاقات الدولية بحزب “المصباح”، للرد على بلاغ وزارة الخارجية، بشأن العدوان الإسرتئيلي على غزة، هو “نقطة نظام كبيرة في مواجهة الانحراف الذي سجل في البلاغ المذكور”.

وشدد موفيدي ، أن ما ورد من مواقف وأوصاف للعدوان الإسرائيلي في فلسطين في بلاغ وزارة الخارجية، هو انحراف خطير ومقلق جدا في التعاطي مع القضية الفلسطينية، واصفا هذا التعاطي بالنكوصي والتراجعي.

وشدد المتحدث ذاته، أن مبعث القلق، يكمن في أن تعامل المغرب واعتباره للقضية الفلسطينية بمنزلة قضية وطنية، هو أمر أكد عليه الملك ومؤسسات المغرب الرسمية وكافة أبناء الشعب المغربي البررة، فهو موقف ثابت في الدفاع عن الحق الفلسطيني في التحرر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

موفيدي الذي اختار ان ينال من الديبلوماسية المغربية في وقت جد حساس بلع لسانه عندما كان لسعد الدين العثماني رأي اخر حيال الموضوع وهو الذي قال حينها ان الامر يخص ” مصلحة الوطن ” .

والسؤال هنا ..هل مصلحة الوطن تحضر لدى البيجيدي وهم في كراسي المسؤولية وتغيب عندما يكونون خارج التسيير ؟ وهل كان موقف البيجيدي بكل اجهزته سيكون على نفس القناعة لو كان بنكيران رئيسا للحكومة ..للجواب على هذا السؤال يفترض من لجنة العلاقات الدولية بحزب المصباح ان تطالب بنكيران بإعادة ملايين التقاعد لخزينة الدولة …من صنع مساره السياسي بالريع لا تقبل منه نصائح ولا إتهامات

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تعليق واحد

  1. لماذا لا تكافحون الا بالشعارات الجوفاء التي اكل عليها الدهر ؟؟؟؟ ما يمنعكم من الذهاب الى فلسطين وتاخذون البندقية بدل الكلام الفارغ وبعيدا عن فلسطين بالاف الكيلمترات ؟
    كفى من الشعارات الفارغة !
    المغرب اولا واخيرا
    مصلحة بلادنا اولا واخيرا
    صحرائنا اولا واخيرا
    ما يمنع فلسطين من الاعتراف بمغربية الصحراء ؟؟؟
    لماذا يستفزنا الفلسطينيون كل مرة ( جورج حبش _ الى عباس الذي جلس جنبا الى جنب مع بن بطوش )
    لمن لا غيرة له على وطنه فهو خائن خائن خائن

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