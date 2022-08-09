التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم القادم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عززت حسنية أكادير صفوفها بلاعب تونسي قادم من القادسية الكويتي، للموسم الكروي المقبل ضمن البطولة الوطنية لكرة القدم.

وكانت الحسنية قد تعاقدت مع حسام السويسي، بطلب من مدرب حسنبة أكادير الجديد، البرازيلي ماركوس باكيتا الذي يعرف إمكانيات هذا اللاعب.

والى جانب اللاعب التونسي عززت حسنية أكادير صفوفها بلاعبين آخرين ، استعدادا لموسم كروي ساخن، حيت تراهن غزالة سوس على لعب أدوار طلائعية، بعد إخفاقات الموسم الفارط.

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