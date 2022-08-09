سفينتان جديدتان محمّلتان بالحبوب تغادران أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ 70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، بموجب اتفاق استئناف الصادرات الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.

وقالت الوزارة عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” إن “سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محمّلتين بـ 70 ألف طن. وستقوم سفينة “رحمي ياغي” بتسليم 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلّم سفينة “أوشن لايين” حوالى 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية”.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو على اتفاقيَتين منفصلتَين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية. وغادرت عدّة سفن بالفعل أوكرانيا خلال الأيام الماضية.

وأُجبرت أوكرانيا، أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة الغزو الروسي لأراضيها في 24 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم

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